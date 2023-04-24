Атака на Севастополь: дрон ВСУ зашел в бухту и успешно поразил цель 24.04.2023, 13:04

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Россияне же соврали, что «атака была отбита».

Несмотря на очередные заявления российских властей о якобы «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников на временно оккупированный РФ Севастополь, появилось наглядное опровержение их лжи, пишет New Voice.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражения одной из целей.

Военный эксперт рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь

По словам фейкового «губернатора» города Михаила Развожаева, «обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений».

В то же время, как видно на обнародованных кадрах, по крайней мере один из дронов-камикадзе поразил неизвестный пока объект.

First image location overlooking Striletska Bay (44.5950826, 33.4681739) pic.twitter.com/9sMbKJ4FFK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 24, 2023

При этом, судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж в Стрелецкую бухту.

Что именно было повреждено или уничтожено в результате атаки, на данное время не установлено.

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