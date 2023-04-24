Атака на Севастополь: дрон ВСУ зашел в бухту и успешно поразил цель
- 24.04.2023, 13:04
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Россияне же соврали, что «атака была отбита».
Несмотря на очередные заявления российских властей о якобы «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников на временно оккупированный РФ Севастополь, появилось наглядное опровержение их лжи, пишет New Voice.
Очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражения одной из целей.
Something moored in Russian-occupied Sevastopol harbor has been hit.— (((Tendar))) (@Tendar) April 24, 2023
Coordinates (approx):
44°36'07"N, 33°28'16"E#Sevastopol #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/GOUAn6hdUB
Военный эксперт рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь
По словам фейкового «губернатора» города Михаила Развожаева, «обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений».
В то же время, как видно на обнародованных кадрах, по крайней мере один из дронов-камикадзе поразил неизвестный пока объект.
First image location overlooking Striletska Bay (44.5950826, 33.4681739) pic.twitter.com/9sMbKJ4FFK— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 24, 2023
При этом, судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж в Стрелецкую бухту.
Что именно было повреждено или уничтожено в результате атаки, на данное время не установлено.