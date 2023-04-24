Чем ЧВК «Вагнер» занимается в Судане 1 24.04.2023, 14:47

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Расследование BBC.

Российская частная военная компания «Вагнер» уверяет, что ее наемников «сейчас нет в Судане», и у BBC нет сведений о том, что они там есть. Но у ЧВК «Вагнер», по утверждениям многих источников, там есть интересы и связи - причем с обеими воюющими сторонами.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорит, что в Судане «уже более двух лет нет ни одного бойца компании». Но они там были, и Евросоюз и США ввели санкции против работающих в Судане фирм, которые, по их сведениям, связаны с Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

Сделки с золотом

В 2017 году тогдашний президент Судана Омар Башир, обвиненный Международным уголовным судом в геноциде населения Дарфура, прилетел в Москву и подписал там с российскими властями несколько соглашений.

В их числе было соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на Красном море, а также соглашения о концессиях на добычу золота между российской фирмой «М Инвест» и суданским министерством минералов.

Судан занимает третье место в Африке по добыче золота.

Министерство финансов США считает фирму «М Инвест» и ее дочернюю фирму Meroe Gold ширмами, которые прикрывают деятельность в Судане ЧВК «Вагнер».

- Евгений Пригожин и его сеть эксплуатируют природные ресурсы Судана в личных целях и распространяют свое вредоносное влияние по планете, - сказал в 2020 году тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин.

И на «М Инвест», и на Meroe Gold США наложили санкции.

Телекомпания CNN провела расследование и выяснила, что золото из Судана вывозится по земле в Центрально-Африканскую Республику, где действует ЧВК «Вагнер», и этот экспорт не отражается в официальной статистике Судана.

Кроме того, как сообщалось в публикации британской газеты Daily Telegraph в прошлом году, значительное количество золота вывозится контрабандой через военные аэродромы.

Что еще ЧВК «Вагнер» делает в Судане

Начиная с 2017 года российские и иностранные источники не раз публиковали фото и видео, на которых, как утверждается, были запечатлены наемники ЧВК «Вагнер» в Судане. Они, согласно этим источникам, занимались там обучением суданских военных и помогали подавить массовые протесты.

Независимую проверку подлинности этих снимков и соответствия изображений тому, что заявлялось, Би-би-си не проводила.

В 2021 году связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал фотографии прошедшей двумя годами ранее церемонии, на которой не названный по имени «командир одного из основных боевых соединений» компании вручает памятные знаки суданским военным.

В июле тот же канал опубликовал видео, в котором, согласно подписи, суданские солдаты под руководством наемника-вагнеровца прыгают с парашютом с вертолета.

Насколько влиятельна ЧВК «Вагнер» в Судане

Министерство финансов США считает, что ЧВК «Вагнер» занималась в Судане «проведением полувоенных операций, помощью в сохранении авторитарного режима и эксплуатацией природных ресурсов».

- Вначале, в 2018-м, у них там было около 100 человек, которые обучали суданских военных, и с этого пошло развитие отношений, - говорит доктор Жоана де Деуш Перейра из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По сообщениям суданской прессы, позже число вагнеровцев в стране выросло до 500. Большинство из них базировалось на юго-западе, в деревне Ум Дафук возле границы с Центрально-Африканской Республикой.

В 2019 году, когда в Судане вспыхнули массовые протесты против президента Омара Башира, газета Sudan Tribune сообщала, что «русские бойцы» вместе с суданскими спецслужбами наблюдали за этими протестами. Власти Судана это отрицали.

По сведениям Самуэля Рамани, автора книги о деятельности россиян в Африке, ЧВК «Вагнер» вела пропагандистскую кампанию в поддержку президента Башира.

- Пригожин предлагал обвинить протестующих в том, что они - за Израиль и против ислама, - говорит доктор Рамани.

Это, по его словам, привело к трениям со спецслужбами Башира, и ЧВК «Вагнер» решила поддержать человека, который в итоге сверг Башира - генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

- МИД России был против переворота, а Пригожин и ЧВК «Вагнер» приветствовали приход к власти аль-Бурхана, - говорит доктор Рамани.

Затем, в 2021-2022 году, ЧВК "Вагнер", по словам Рамани, укрепила связи с Силами быстрой поддержки, которые сейчас воюют с регулярной армией и генералом аль-Бурханом. Дело было в том, что Пригожина интересовали золотые прииски, которыми завладел командующий Силами быстрой поддержки генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети.

Тем не менее в нынешнем конфликте, по мнению эксперта по Судану Холуд Хаира из аналитического центра Confluence Advisory, ЧВК «Вагнер» не поддерживает какую-то одну из сторон против другой.

- «Вагнер» имеет разного рода и масштаба связи и с предприятиями генерала аль-Бурхана, и с предприятиями г-на Хемети, - говорит она.

«Вагнер» в других странах Африки

ЧВК «Вагнер» уже несколько лет действует в Центрально-Африканской Республике, где ее наемники, по многочисленным сообщениям прессы, охраняют алмазные копи, а также в Ливии и Мали.

В 2021 году BBC, изучив потерянный наемником «Вагнера» гаджет и поговорив с ливийскими солдатами и гражданскими, установила, что ЧВК «Вагнер» участвует в ливийской гражданской войне.

В Мали военная хунта неофициально наняла ЧВК «Вагнер» для войны с исламскими боевиками.

Правозащитники из международной организации Human Rights Watch обвиняют наемников из ЧВК «Вагнер» в пытках и убийствах и в Мали, и в ЦАР.

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