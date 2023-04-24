Бойцы полка Калиновского вывозят подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине
- 24.04.2023, 15:01
В дальнейшем эта техника способствует увеличению боевой мощи ВСУ.
Механизированное подразделение технической разведки полка имени Кастуся Калиновского находит и вывозит подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине.
Как Telegram-каналу «Баста!» сообщили воины полка:
- В дальнейшем техника передается на завод для ремонта и увеличения боевой мощи Украины. В скором времени мы сможем задействовать нашу тяжелую технику и полноценно работать и в боевом направлении.
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