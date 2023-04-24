закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы полка Калиновского вывозят подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине

  • 24.04.2023, 15:01
Бойцы полка Калиновского вывозят подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине

В дальнейшем эта техника способствует увеличению боевой мощи ВСУ.

Механизированное подразделение технической разведки полка имени Кастуся Калиновского находит и вывозит подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине.

Как Telegram-каналу «Баста!» сообщили воины полка:

- В дальнейшем техника передается на завод для ремонта и увеличения боевой мощи Украины. В скором времени мы сможем задействовать нашу тяжелую технику и полноценно работать и в боевом направлении.

Приближаем победу вместе!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов