Бойцы полка Калиновского вывозят подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине 24.04.2023, 15:01

В дальнейшем эта техника способствует увеличению боевой мощи ВСУ.

Механизированное подразделение технической разведки полка имени Кастуся Калиновского находит и вывозит подбитую технику и боеприпасы из зоны боевых действий в Украине.

Как Telegram-каналу «Баста!» сообщили воины полка:

- В дальнейшем техника передается на завод для ремонта и увеличения боевой мощи Украины. В скором времени мы сможем задействовать нашу тяжелую технику и полноценно работать и в боевом направлении.

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