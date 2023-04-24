В Госдуме потребовали убрать английский язык из школьной программы в РФ 28 24.04.2023, 15:49

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Депутаты посетовали, что в российской школьной программе «с трудом» нашлось место для начальной военной подготовки.

В России нужно убрать из школьной программы обязательное изучение английского языка, потому что стране «нужны технари, а не полиглоты». Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев в интервью «РИА Новости».

По его словам, Россия должна убрать «прозападный вектор» из системы образования. Ключевым моментом здесь он считает необходимость вывести английский язык из перечня обязательных предметов школьной программы.

Хамзаев посетовал, что в российской школьной программе «с трудом» нашлось место для начальной военной подготовки, а астрономия и черчение и вовсе забыты. По его мнению, первоочередной задачей школы должна быть забота о здоровье и психологическом состоянии ребенка, поэтому нужно больше уроков физкультуры, психологии и активности по дополнительной социализации ребёнка.

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