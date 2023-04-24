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Вьетнам хочет заменить российское оружие чешским

  • 24.04.2023, 18:14
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Вьетнам хочет заменить российское оружие чешским

80% вооружений Вьетнама – советского и российского происхождения.

Вьетнам, 80% вооружений которого – советского и российского происхождения, хочет диверсифицировать свой арсенал. И обратился для этого к бывшему партнеру по социалистическому лагерю, который теперь является членом НАТО.

Ханой ведет переговоры с Чехией о военных поставках, включая самолеты, радары, стрелковое оружие, а также о модернизации имеющейся боевой техники, рассказал Reuters источник в чешском правительстве. По его словам, тема безопасности была одной из главных во время трехдневного визита на прошлой неделе премьера Петра Фиалы во Вьетнам. Из 15 сопровождавших его бизнес-лидеров четверо представляли предприятия ВПК.

По итогам встречи Фиалы с премьером Фам Минь Тином правительство Вьетнама заявило, что «два лидера договорились активизировать сотрудничество в сфере безопасности и обороны».

В 2019 г. Вьетнам заказал у чешского производителя Aero Vodochody дюжину легких боевых самолетов L-39NG, поставки должны начаться в этом году. Обсуждаются дополнительные закупки, а также продажа военных грузовых самолетов L 410 NG, говорит источник Reuters, участвовавший в переговорах на высшем уровне.

Оружейные контракты обычно включают в себя и последующее обслуживание, поставку компонентов. Тут Чехия имеет хорошие шансы заменить Россию, потому что ее оборонные компании научились модернизировать советско-российскую технику и выпускать совместимое с ней новое оборудование. В Ханое компании Czechoslovak Group и STV Group обсуждали установку на такие танки и бронемашины современных систем связи, а также контракты на обслуживание и продажу запчастей.

«Вариантов немного, если хочешь, чтобы твоя советская техника продолжала работать, да еще и делала это более эффективно», – сказал Reuters посол Чехии в Ханое Гинек Кмоницек.

Россия сдает позиции на международном рынке вооружений, во многом из-за катастрофических потерь военной техники в ходе войны с Украиной. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт вооружений из России в 2018–2022 гг. упал на 31%, а ее доля на мировом рынке сократилась с 22 до 16%.

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