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В Беларуси ввели первые запреты на посещение лесов

  • 24.04.2023, 18:29
В Беларуси ввели первые запреты на посещение лесов

До этого были ограничения.

В Беларуси 24 апреля ввели первые запреты на посещение лесов — они действуют на территории двух районов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Запреты на посещение лесов ввели в Могилевском и Шкловском районах. Еще в 35 районах страны действуют ограничения на посещения лесов.

«Непростая пожароопасная обстановка фиксируется в Брестской, Гродненской областях, южных районах Минской области», — отметили в ведомстве.

Напомним, ограничения на посещения лесов означают, что выйти в лес для сбора ягод и грибов разрешается, однако разводить костры, мангалы категорически нельзя. Кроме того, нельзя проезжать по лесным дорогам на личном автомобиле, за исключением случаев, когда вы направляетесь к своему участку или к месту отдыха.

При запрете запрещено находиться в лесах, также нельзя въезжать в них на транспорте, за исключением служебного транспорта.

За нарушение правил посещения лесов предусмотрен штраф до 12 базовых величин 444 рублей в настоящее время. — Прим.).

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