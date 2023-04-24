Индия перестала вовремя платить за российскую нефть 24.04.2023, 21:03

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Из-за санкций Запада.

Индия задерживает ряд платежей за российскую нефть из-за санкций Запада, сообщил в понедельник министр нефти и газа страны Панкаджа Джейна.

По его словам, задержка «иногда» имеет место, если сырье из РФ поставляется по цене выше «потолка», установленного странами G7 на уровне $60 за баррель.

В этом случае индийским импортерам приходится задействовать альтернативные каналы платежей, и поэтому они не осуществляются в срок. При этом «никто не останавливает нас при покупке нефти выше «потолка цены», подчеркнул Джейна: «Мы не используем западные услуги» (цитаты по Indian Express).

С начала войны Индия более чем в 30 раз увеличила импорт российской нефти, несмотря на призывы Запада присоединиться к санкциям за войну в Украине. По данным Reuters, в апреле на индийский рынок уходило 70% морского экспорта из РФ.

В апреле, впрочем, стало известно, что крупнейшие государственные банки Индии начали блокировать платежи за нефть из России, если она продается дороже $60 за баррель. State Bank of India и Bank of Baroda перестали выдавать аккредитивы НПЗ-импортерам и стали внимательно отслеживать стоимость поставок в индийских портах.

По официальным данным российского Минфина, нефть Urals — главный экспортный сорт — продается существенно ниже «ценового потолка»: за период с 15 марта по 14 апреля в среднем она уходила на экспорт по $51,15 за баррель.

Впрочем, эти данные не учитывают стоимость транспортировки. И в индийских портах российские баррели уже стоят дороже — $61,7 за баррель в марте, по данным Argus. Индийская таможенная статистика дает цену еще выше — более $70 за бочку, писали аналитики Goldman Sachs.

Перевозка нефти в обход санкций уже стоила западной страховки одному из крупных владельцев «теневого флота» танкеров, который был собран Россией для торговли с Азией.

На прошлой неделе стало известно, что Американского клуба страховщиков отказался предоставлять страховые услуги зарегистрированной в Индии Gatik Ship Management - компании, на балансе которой находится 48 танкеров общей вместимостью более 30 млн баррелей.

По словам источника Bloomberg, Gatik осталась без страховки на условиях «защита и возмещение», которая, в частности, покрывает риски в случае разлития нефти. Без нее танкерам компании может быть закрыт доступ в порты и проливы, например турецкие Босфор и Дарданеллы.

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