закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Индия перестала вовремя платить за российскую нефть

  • 24.04.2023, 21:03
  • 2,004
Индия перестала вовремя платить за российскую нефть

Из-за санкций Запада.

Индия задерживает ряд платежей за российскую нефть из-за санкций Запада, сообщил в понедельник министр нефти и газа страны Панкаджа Джейна.

По его словам, задержка «иногда» имеет место, если сырье из РФ поставляется по цене выше «потолка», установленного странами G7 на уровне $60 за баррель.

В этом случае индийским импортерам приходится задействовать альтернативные каналы платежей, и поэтому они не осуществляются в срок. При этом «никто не останавливает нас при покупке нефти выше «потолка цены», подчеркнул Джейна: «Мы не используем западные услуги» (цитаты по Indian Express).

С начала войны Индия более чем в 30 раз увеличила импорт российской нефти, несмотря на призывы Запада присоединиться к санкциям за войну в Украине. По данным Reuters, в апреле на индийский рынок уходило 70% морского экспорта из РФ.

В апреле, впрочем, стало известно, что крупнейшие государственные банки Индии начали блокировать платежи за нефть из России, если она продается дороже $60 за баррель. State Bank of India и Bank of Baroda перестали выдавать аккредитивы НПЗ-импортерам и стали внимательно отслеживать стоимость поставок в индийских портах.

По официальным данным российского Минфина, нефть Urals — главный экспортный сорт — продается существенно ниже «ценового потолка»: за период с 15 марта по 14 апреля в среднем она уходила на экспорт по $51,15 за баррель.

Впрочем, эти данные не учитывают стоимость транспортировки. И в индийских портах российские баррели уже стоят дороже — $61,7 за баррель в марте, по данным Argus. Индийская таможенная статистика дает цену еще выше — более $70 за бочку, писали аналитики Goldman Sachs.

Перевозка нефти в обход санкций уже стоила западной страховки одному из крупных владельцев «теневого флота» танкеров, который был собран Россией для торговли с Азией.

На прошлой неделе стало известно, что Американского клуба страховщиков отказался предоставлять страховые услуги зарегистрированной в Индии Gatik Ship Management - компании, на балансе которой находится 48 танкеров общей вместимостью более 30 млн баррелей.

По словам источника Bloomberg, Gatik осталась без страховки на условиях «защита и возмещение», которая, в частности, покрывает риски в случае разлития нефти. Без нее танкерам компании может быть закрыт доступ в порты и проливы, например турецкие Босфор и Дарданеллы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов