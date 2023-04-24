Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек 24.04.2023, 22:07

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У врага есть потери.

Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны по движению «Атеш» провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе», - говорится в сообщении.

Вблизи Олешек был подорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.

«Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд «росгвардейцев», которые были на дежурстве», - добавили в ЦНС.

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