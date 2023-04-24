Президент Германии в Канаде призвал защищать демократию 24.04.2023, 23:24

Франк-Вальтер Штайнмайер

Вызовом является политика международного сообщества в отношении России, а также Китая.

Во время визита в Канаду федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал совместно защищать либеральные демократии, предотвращая тем самым политическую и экономическую уязвимость. «Наша демократия также является критической инфраструктурой. Давайте будем защищать ее от атак изнутри и извне», - заявил он в понедельник, 24 апреля, на обеде с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон в Оттаве, передает DW.

По его словам, вызовом в этой связи является политика международного сообщества в отношении России, а также Китая. «Экономические и политические претензии Китая будут формировать будущее международных отношений в долгосрочной перспективе», - указал он. При этом Канада как тихоокеанская страна играет важную роль в усилиях западных государств по противостоянию растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил Штайнмайер.

Еще более тесные связи Берлина и Оттавы, чем раньше

Президент ФРГ также отметил дружественные отношения с Канадой, которые за последнее время еще более укрепились. «Германия и Канада сегодня связаны теснее, чем когда бы то ни было. Мы знаем, что мы есть друг у друга и как сильно мы нужны друг другу», - добавил глава немецкого государства.

Штайнмайер прибыл в Оттаву накануне в сопровождении деловой делегации с четырехдневным визитом. Президент ФРГ 24 апреля встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который отметил ведущую роль Германии, в частности, в «Группе семи» и подчеркнул совместную поддержку Украины.

Как отмечает dpa, Германия среди прочего заинтересована в развитии торговых отношений с Канадой, обладающей значительными природными запасами нефти, газа и минералов.

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