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Казахстан отменил военный парад ко Дню Победы

  • 25.04.2023, 2:13
Казахстан отменил военный парад ко Дню Победы

Парад не будет проводиться в связи с экономией средств.

Министерство обороны Казахстана 24 апреля объявило, что военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая), не будет проводиться в связи с экономией средств. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

В ведомстве заявили, что проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из-за экономии бюджетных средств и в связи с выполнением других задач.

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — говорится в сообщении.

В прошлом году Казахстан также отказался от проведения парада. Причина была такая же: «экономия бюджетных средств» и «необходимость решения других задач».

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