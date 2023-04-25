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Партизаны из «АТЕШ» атаковали блокпост оккупантов в Херсонской области

  • 25.04.2023, 11:44
  • 1,208
Партизаны из «АТЕШ» атаковали блокпост оккупантов в Херсонской области

Оккупанты понесли потери.

Сегодня, 25 апреля, в Сети появилась новость о том, что у оккупантов есть потери в виде «200-х» и «300-х» на одном из блокпостов в районе Олешек, пишет «Диалог».

Сама же диверсия была совершена партизанским движением «АТЕШ» еще 23 апреля около 21:00. Известно, что на этом блокпосту находились росгвардейцы, которые терроризировали мирное население оккупированных Олешек.

Представители «АТЕШ» напоминают оккупантам, что они и дальше будут бить врага, чтобы полностью изгнать их с украинской земли.

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