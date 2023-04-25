В Шотландии обнаружен «потерянный» римский форт 25.04.2023, 12:50

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Фото: Historic Environment Scotland

Крепость нашли в городе Глазго.

Археологи обнаружили фундаменты «потерянного» римского форта второго века в западной Шотландии — часть неудачной попытки распространить контроль империи на всю Британию, пишет techinsider.

Форт был одним из 41 оборонительного сооружения, построенного вдоль Стены Антонина — укрепления, состоящего в основном из земляных валов и дерева, которое тянулось примерно на 65 километров через Шотландию в самом узком месте, по данным Historic Environment Scotland (HES), правительственного агентства.

Римский император Антонин Пий приказал построить стену в 142 году н.э. в надежде превзойти своего предшественника Адриана, который примерно за 20 лет до этого построил укрепление, известное как Стена Адриана, примерно в 160 км к югу.

Но его попытка в конечном счете оказалась безуспешной, отчасти из-за враждебности коренного населения. После 20 лет попыток удержать свою новую северную линию римляне оставили стену Антонина в 162 году н.э. и отступили обратно к Стене Адриана.

Археологи из HES обнаружили погребенные остатки небольшого форта, или «фортлета», рядом со школой на северо-западной окраине современного города Глазго.

Это сооружение было упомянуто антикваром в 1707 году, но с тех пор его так и не нашли, несмотря на попытки обнаружить его в 1970-х и 1980-х годах.

Форт состоял из двух небольших деревянных зданий, окруженных валом из камня и дерна высотой до 2 метров, построенных вдоль южной стороны стены Антонина. У крепостного вала были две деревянные башни над воротами с противоположных сторон — одна на севере, чтобы пропускать людей, животных и повозки через стену, и одна на юге.

Но сейчас над землей нет ничего, что указывало бы на то, что форт когда-либо существовал; , и археологи обнаружили его погребенный каменный фундамент с помощью градиометрии — неинвазивного геофизического метода, который измеряет крошечные колебания магнитного поля Земли для обнаружения подземных сооружений.

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