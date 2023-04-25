«Вагнеровцы» обвинили ЧВК «Газпрома» в бегстве из-под Бахмута 25.04.2023, 13:27

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Между наемниками начался конфликт.

Российские захватчики из ЧВК «Вагнера» жалуются, что наемники «Газпрома» сбежали от украинских защитников, бросив свои позиции под Бахмутом.

Видео с соответствующими обвинениями было опубликовано в прокремлевских Telegram-каналах.

«Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая „ДРО Поток“, газпромовская ЧВК, о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съеб*лись оттуда просто как ссан*е твари. Приходится закрывать дыры своими силами. Вот и утек голубой поток», — рассказал один из «вагнеровцев».

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