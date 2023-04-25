Лукашисты «кинули» российских инвесторов 3 25.04.2023, 16:09

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Россияне не могут получить выплаты по белорусским евробондам.

Инвесторы из России обратились с жалобами в Центробанк: почти два месяца они ждут получения выплат по белорусским еврооблигациям, однако пока так не получили их. Как сообщают «Ведомости», инвесторы также написали письмо министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову.

Впервые о проблеме стало известно в начале марта. Перед этим, 28 февраля, Минфин Беларуси рассказал, что погасил евробонды на $850 млн, из них, по оценке издания «КоммерсантЪ», на долю российских инвесторов пришлось около $500 млн.

Из-за санкций выплаты наша страна производит в белорусских рублях, однако в связи со сложной процедурой оформления деньги до российских инвесторов пока не дошли. По информации «Ведомостей», в тематическом чате, где обсуждают вопрос с белорусскими евробондами, сейчас около 280 человек.

В это же время эксперты поясняют, что это фактически говорит о дефолте Беларуси по еврооблигациям, наша страна не исполняет взятые на себя обязательства перед инвесторами.

Как ранее писал сайт Charter97.org, рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).

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