Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников

25.04.2023, 16:53

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Компания обходит санкции ЕС и зарабатывает миллионы евро.

После того, как Евросоюз ввел санкции против «Пинскдрева», предприятие нашло способ обойти ограничения и продолжить поставлять свою продукцию на европейский рынок. Как выяснилось, «Пинскдрев» использует прокладочную компанию «Мануфактура плюс» в Казахстане, чтобы обходить санкции.

Офис компании «Мануфактура плюс» появился всего за месяц до введения санкций. Дата регистрации компании — 6 мая 2022 года. Они представляют себя как официальный дилер «Семипалатинского деревообрабатывающего завода №1». На деле — это обычная прокладка «Пинскдрева».

Схема стара как мир: вагоны с продукцией «Пинскдрева» отправляются в Казахстан, где переклеивают этикетки и отправляются в Евросоюз как продукция из Казахстана. Таким образом «Пинскдрев» обходит санкции и зарабатывает миллионы.

Посетив официальный сайт конторы «Мануфактура плюс» я удивился, что лукашисты даже не парились с официальным сайтом. Они создали классический одностраничник, который сможет «склепать» любой школьник после нескольких уроков информатики через конструктор сайта. Количество сотрудников компании на данный момент — пять человек. Так указано в базе компаний, основанных в Казахстане. Оценочная выручка составила 20 545 202 947 тенге, что в долларовом эквиваленте приблизительно $45 миллионов.

Согласно данным, продажи лесной продукции из Казахстана в ЕС с июня 2022 года по январь 2023 года выросли почти в 137 раз, а из Кыргызстана — в 12 тысяч раз. Если перевести эти цифры в евро, то получится более 58 миллионов за восемь месяцев. Важно отметить, что Казахстан и Кыргызстан являются странами с лесодефицитом, где лесами покрыто только 5% площади, что вызывает вопросы о том, откуда берется такое количество продукции для экспорта в Евросоюз.

Введенные санкции — это один из важных инструментов, который мог бы помочь защитить права и свободы народа Беларуси. Однако их эффективность зависит от того, насколько страны, которые вводят санкции, способны контролировать их соблюдение. Если белорусские власти находят способы обходить санкции, то это означает, что санкции нужно усиливать и дополнять новыми, более жесткими мерами. Чего в последнее время мы не наблюдаем, несмотря на размещение в ближайшем будущем ядерного оружия в Беларуси и полного соучастия Лукашенко в жестокой войне.

Однако вместо этого некоторые страны Запада предпочитают ущемлять белорусов, которые ищут убежище за границей.

Нельзя забывать, что белорусы вынуждены были уезжать из-за насилия и преследований со стороны режима. Санкции против режима Лукашенко должны направляться именно против этой власти, а не против народа Беларуси. Нужно грамотно и четко разделять белорусов и режим. Ведь можно даже взглянуть на митинги и шествия украинцев в странах Европы, где всегда можно увидеть большое количество бело-красно-белых флагов, подтверждающих тот факт, что белорусы всеми силами поддерживают украинский народ и не забывают о том, что мы боремся с одним врагом.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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