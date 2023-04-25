Швеция высылает пятерых российских дипломатов 25.04.2023, 17:04

Их деятельность «была несовместима с их дипломатическим статусом».

Пять российских дипломатов, которые работают в Швеции, покинут эту страну, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем шведскому телеканалу SVT в интервью, выдержки из которого были опубликованы 25 апреля.

Глава шведской дипломатии объяснил, что россиян высылают потому, что их деятельность на территории Швеции «была несовместима с их дипломатическим статусом».

Телеканал отмечает, что посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызывали сегодня в МИД, чтобы сообщить о необходимости выслать из Швеции пятерых сотрудников российского посольства.

Татаринцев отказался комментировать ситуацию журналистам SVT.

Телеканал объяснил, что последний раз Швеция высылала предполагаемых «сотрудников российской разведки» в апреле 2022 года, тогда персонами нон грата объявили трех россиян.

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