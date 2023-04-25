В сети показали единственный в мире скутер-амфибию 25.04.2023, 18:20

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Фотофакт.

В сети показали оригинальный скутер-амфибию, разработанный в Великобритании еще в 1960-е годы. Модель называется Lambretta Amphi-Scooter. Скутер хранится в музее мотоциклов итальянского города Чинголи, пишет Autoevolution.

У скутера стеклопластиковые поплавки, руль и лопасти.

Первые испытания скутер прошёл в море неподалеку от Портсмута и так остался быть в единственном экземпляре.

За основу взят скутер Lambretta J125 1964 года выпуска. Его дополнили раскладными стеклопластиковыми поплавками по бокам.

Кроме того, его оснастили лопастным приводом для движения по воде и прикрепили к переднему крылу лодочный руль-перо.

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