Последние клиенты «Газпрома» в Восточной Европе договорились закупать азербайджанский газ 1 25.04.2023, 20:26

Речь идет о Венгрии, Словакии и Румынии.

Сократив поставки в ЕС до минимума с советских времен, «Газпром» рискует лишиться последних крупных клиентов в Восточной Европе, по-прежнему зависимых от российского газа.

Венгрия, покрывающая за счет России 85% газовых потребностей, и Словакия, на рынке которой «Газпром» занимает около трети, в ближайшие месяцы начнут закупать азербайджанский газ.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем (ГТС) Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Софии.

Документ, подписи под которым поставили министры пяти стран, позволит связать национальные ГТС в единое «кольцо», чтобы газ с месторождений Каспийского моря поступал потребителям от Будапешта до Братиславы.

«Мы увеличим географию поставок нашего газа с 6 до как минимум 10 стран», - заявил Алиев: азербайджанская госкорпорация SOCAR уже ведет поставки в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию.

В этом году начнется экспорт в Румынию. «К концу нынешнего года, при условии наличия всех необходимых соединительных трубопроводов, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию», - заявил Алиев (его цитирует ТАСС).

По его словам, в прошлом году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа, в этом году поставлена цель увеличить экспорт до 12 млрд кубов. В июле прошлого года Азербайджан и Еврокомиссия подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, в соответствии с которым к 2027 году планируется удвоить поставки азербайджанского газа на европейский рынок.

Экспорт «Газпрома» в Европу может упасть до 20-30 млрд кубов, прогнозировал ранее директор S&P Global Ratings Александр Грязнов.

В прошлом году госкорпорация, имеющая монопольное право на продажу за рубеж трубопроводного газа, поставила на рынок ЕС и Турции 85 млрд кубометров - минимальный объем с последних лет СССР.

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