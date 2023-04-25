ВСУ ликвидировали депутата из Хакасии

ВСУ ликвидировали депутата из Хакасии4
- 25.04.2023, 21:38
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Он воевал в ЧВК «Вагнер».
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов ликвидирован Украине, сообщил глава республики Валентин Коновалов во «ВКонтакте».
«В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». <...> У него остались вдова и пятеро детей», — написал Коновалов.
По данным ИА «Хакасия», депутат погиб 27 марта. Для участия в войне он в конце февраля отправился в Краснодарский край, где проходил двухнедельную подготовку в ЧВК «Вагнер». Его друг, депутат Верховного совета Петр Синьков, рассказал агентству, что Иванов два года воевал в Чечне. Он обратился в местный военкомат, но там его записали в резерв, после чего депутат решил позвонить в ЧВК и поехать в зону военной операции через нее.
Иванову было 46 лет, он, как и Коновалов, был членом КПРФ. Депутат окончил Сибирский федеральный университет, жил в Черногорске. Помимо работы в хакасском парламенте, куда его избрали в 2018 году, Иванов был директором управляющей компании «Заря».