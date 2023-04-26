США предупредили Казахстан о риске санкций из-за помощи России 26.04.2023, 1:09

Также Вашингтон послал сигнал Кыргызстану.

Для компаний и банков Казахстана растет риск вторичных санкций из-за попыток России уклониться от введенных Западом ограничений. Об этом сообщила на пресс-конференции в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, передает Zakon.kz.

«Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях», ― сказала Розенберг.

По ее словам, власти США взаимодействуют с правительством и бизнесом Казахстана, чтобы «обозначить существующие риски и последствия», которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод в свою очередь указал на всплеск поставок в Казахстан некоторых «специфических» товаров, которые затем попадают в Россию. По словам Аксельрода, речь идет «не об айфонах, не о стиральных машинах», а о компьютерных чипах и элементах интегрированных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения, а также навигации ракет и дронов.

«Казахстан не одинок в этом смысле, паттерн наблюдается и в других странах Центральной Азии, и мы пришли к выводу, что в том числе казахстанские компании используются для такого уклонения от санкций», ― отметил Аксельрод.

После Казахстана американская делегация намерена посетить Кыргызстан и предостеречь Бишкек от поставок санкционных товаров в Россию.

В феврале Казахстан посещал госсекретарь США Энтони Блинкен. По итогам поездки он заявил, что Вашингтон внимательно следит за соблюдением антироссийских санкций, а также за тем, как они влияют на соседние страны. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди со своей стороны заявил, что в стране не видят угроз со стороны России, но пытаются «избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций».

Обходом санкций через Казахстан также обеспокоены в Евросоюзе. По данным Politico, ЕС обсуждает возможность укрепить отношения с Казахстаном и предложить ему преференции, чтобы не позволить России нарушать западные ограничения.

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