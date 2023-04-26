Британия передала Украине снаряды с обедненным ураном 26.04.2023, 9:48

3,380

Что известно об оружии, вызвавшем истерику в РФ.

Великобритания уже передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые вызвали настоящую истерику в России. Передачу этих боеприпасов подтвердил младший министр ВС Британии Джеймс Хиппи.

Об этом свидетельствует ответ Хиппи, опубликованный на официальном сайте с вопросом к британскому Минобороны, пишет «Апостроф».

Он отметил, что из соображений безопасности информация о количестве переданных боеприпасов с обедненным ураном, а также сколько их уже использовано на поле боя, останется в секрете.

Практически сразу на эту информацию отреагировали представители посольства России в Лондоне, обвинив британцев в поддержке «киевского режима».

Россия разразилась беспочвенными обвинениями, пытаясь переложить ответственность за кровавую войну, которая целиком и полностью лежит на РФ, на мифических «англосаксов».

Напомним, Россия бьется в истерике, якобы снаряды с обедненным ураном вредны для окружающей среды и здоровья, однако сама использует их поле боя в Украине. Ранее ВСУ брали их в качестве трофеев. Более того, по мнению экспертов - это безопасная для экологии технология, которая давно используется: обеденный уран есть только в сердечнике снаряда, а радиоактивность его чрезвычайно мала. Благодаря высокой плотности и жесткости урана он используется при производстве военной брони и боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».