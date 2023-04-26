Ученые: Обезьяны способны к долгим размышлениям 26.04.2023, 12:13

Люди — не единственные животные, способные медленно и вдумчиво.

Исследование нейробиологов Питтсбургского университета показало, что обезьяны, как и люди, способны к долгим размышлениям и тщательному выбору решений, пишет techinsider.

«Люди — не единственные животные, способные медленно и вдумчиво принимать решения», — говорит ведущий автор исследования Уильям Стауффер. — «Наша работа показывает, что обезьяны способны размышлять. Это новая парадигма для изучения нейрофизиологической основы мышления».

Зададимся вопросом: как мы, люди, думаем? Что происходит в нашем мозгу, когда мы закрываем глаза и обдумываем сложные проблемы, например, с кем провести время сегодня вечером? И способны ли другие животные, включая обезьян, на такие же сложные интеллектуальные построения?

Несколько десятилетий назад лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман произвел революцию в области поведенческой экономики, предложив теорию перспектив. В своей книге «Мышление быстрое и медленное» он предположил, что люди используют две различные системы мышления: одна — почти мгновенная, которая происходит автоматически, а другая — сознательно-логическая, требующая больших временных и умственных усилий.

Первый тип мышления Канеман назвал «быстрым», а второй — «медленным». Медленное, требующее больших затрат мышление позволяет нам сочинять музыку, строить научные гипотезы или сводить бухгалтерский баланс.

Как выяснилось, медленно мыслить умеют не только люди.

Нейробиологи предложили двум обезьянам макакам-резусам задачу комбинаторной оптимизации. Это — «задача о ранце». Она формулируется так. Есть ранец (или ящик) и некоторое количество предметов, которые необходимо в ранец уложить. Предметы разной величины (или стоимости) и в зависимости от порядка, в котором мы укладываем вещи в ранец, в нем может поместиться больше или меньше вещей. В общем виде задача не решается, то есть не существует оптимального алгоритма укладки. Для небольшого количества предметов такие алгоритмы есть, но они достаточно сложны.

Ученые награждали обезьян в зависимости от ценности найденного решения: чем больше предметов удавалось упаковать, тем ценнее решение. Обезьяны постепенно перестали торопиться и стали задумываться.

Производительность и скорость размышлений обезьян зависели от сложности задачи, а найденные решения были близки не только к решениям людей, но и к оптимальным выборам оптимизационных компьютерных алгоритмов. Вывод, который сделали ученые: обезьяны умеют думать.

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