«Люди с белыми и красными цветами»: в Минске простились с архиепископом Артемием 26.04.2023, 13:05

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Священникапохоронили на Чижовском кладбище.

На въезде на Чижовское кладбище в Минске похоронную процессию архиепископа Артемия встречали милиционеры. Из 17 архиереев на похоронах было четверо. На ритуал пришли около 100 человек. Белорус рассказал, как прошли похороны Артемия, пишет «Наша Нива».

Во главе похоронной процессии архиепископа Артемия ехала милицейская машина. За ней — катафалк с портретом покойного у лобового стекла и разные машины. На въезде у ворот кладбища — несколько силовиков в форме.

Архиепископ Артемий (Кищенко) скончался в ночь с 21 на 22 апреля. Ему был бы 71 год — он не дожил до дня рождения три дня. С 1996 по 2021 год он был руководителем Гродненской епархии Белорусской православной церкви. С ним простились в Свято-Покровском кафедральном соборе в Гродно и повезли в Минск на Чижовское кладбище.

«Быстрым шагом иду по Чижовскому кладбищу. Как раз когда гроб вынесли из машины. Вокруг много людей в ризах. Хотя, как мне сказали знающие люди, архиереев на похоронах было только четверо из семнадцати, что вызывает понятное недоумение. В православной традиции на похороны собрата обычно собираются все этого чина», — удивился мужчина.

Могилу архиепископа Артемия разместили между могилами его мамы и сестры. Всю службы пели «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробах живот даровал…». Могилу выстлали еловыми ветками. Были одноразовые салфетки для тех, кто бросал песок на гроб.

«Людей, на удивление, мало. Около ста человек. Почему-то думал, что соберется весь Минск. Тем более что сегодня выходной. Встречаюсь взглядами со знакомыми, раскланиваюсь. Светлая грусть на лицах. В глазах — слезы. В руках цветы. Белые и красные. Подпеваю там, где могу», — рассказал мужчина.

Митрополит Вениамин возглавил церемонию прощания. Он рассказал краткую биографию покойного. По его словам, то, что уход случился в пасхальные дни, «несколько смягчает горечь утраты». Отметили работу в Гродненской епархии, инициативы, которые были воплощены благодаря владыке.

«Почему-то ожидал, что прозвучит хотя бы символическая просьба со стороны митрополита «простить грехи». Вот это было бы действительно «значительным». Ведь архиепископа без его согласия отправили «на покой» за бескомпромиссную позицию, которую он не раз озвучил с кафедры, осуждая творящийся беспредел и заступаясь за белорусов, говоря откровенно чиновникам и силовикам — «вы делаете не по Евангелию». Переживания последних лет, отставка, давление с разных сторон (те самые перечисленные митрополитом «заботы, переживания, тревоги») — подорвали и без того слабое здоровье Владыки Артемия», — поделился мужчина.

После речи был поцелуй. Митрополит Вениамин, архиепископ Антоний и несколько иерархов подходили к гробу и, сняв головные уборы, целовали покойного. После речи дали возможность желающим попрощаться.

«Было видно, как простые люди и священники искренне отдают дань уважения и любви человеку, который не на словах, а на деле любил Господа и служил ему. Слезы, цветы, в сотый раз пропет гимн надежды».

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