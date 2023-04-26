Арестован известный музыкант Никита Найденов
- 26.04.2023, 13:47
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Минимум месяц он находится в СИЗО.
Правозащитники «Весны» получили информацию, что уже минимум месяц в СИЗО Жодино находится известный белорусский поэт и музыкант Никита Найденов.
Никита — бывший фронтмен группы Hurma, а также автор ряда песен для разных артистов. В 2015-м стал обладателем премии «Золотой апостроф» в номинации «Дебют» за лучшую публикацию стихотворений в журнале «Дзеяслоў». В 2018 году создал музыкальное шоу «СамШазам».