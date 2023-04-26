На продажу выставили культовый спорткар Mazda из фильма «Форсаж» 2 26.04.2023, 14:21

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Спорткар дважды модернизировали.

На аукцион Mecum выставили спорткар Mazda RX-7 1993 года выпуска из фильма «Двойной форсаж». Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Выставленный на аукцион автомобиль использовался и в предыдущем фильме кинофраншизы про уличные гонки. В ленте «Форсаж» Mazda RX-7 использовалась для трюков.

Для фильма «Двойной форсаж» автомобиль сильно модифицировали внешне, чтобы он отличался от оригинала. На спорткаре ездил персонаж Оранж Джулиус в исполнении Амори Ноласко.

На Mazda RX-7 установили пакет доработок Stage 1. В итоге мощность 1,3-литрового роторного двигателя увеличили с 255 до 305 л.с.

На этот авто установлен огнемет, который имитирует использование системы закиси азота. Пламя выстреливается из выхлопного патрубка во время нажатия на кнопку.

Также автомобиль отличается наличием кузовного обвеса Versus, капотом J-Spec и 18-дюймовыми колесными дисками Ro_Ja. В комплекте с авто покупатель получит и наряд Оранжа Джулиуса из фильма.

Внутри установлены красные сиденья Sparco и наклейки «Digital Clouds». Продавец отметил, что общие затраты на содержание составили примерно 40 000 долларов.

Торги за Mazda RX-7 из «Двойного форсажа» пройдут с 12 по 20 мая. Эксперты прогнозируют стоимость от 175 до 250 тысяч долларов.

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