На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова

На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова1
- 26.04.2023, 15:04
Загорелись стена и крыша.
В столице Кипра Никосии подожгли здание Российского центра науки и культуры, в него бросили коктейль Молотова. Об этом в среду сообщил руководитель учреждения Алина Радченко.
Сообщается, что произошло два сильных хлопка, после которых загорелись стена и крыша.
«Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — цитирует ТАСС Радченко.