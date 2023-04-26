На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова 1 26.04.2023, 15:04

фото: JOYREACTOR

Загорелись стена и крыша.

В столице Кипра Никосии подожгли здание Российского центра науки и культуры, в него бросили коктейль Молотова. Об этом в среду сообщил руководитель учреждения Алина Радченко.

Сообщается, что произошло два сильных хлопка, после которых загорелись стена и крыша.

«Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — цитирует ТАСС Радченко.

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