закрыть
26 апреля 2023, среда, 15:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова

1
  • 26.04.2023, 15:04
На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова
фото: JOYREACTOR

Загорелись стена и крыша.

В столице Кипра Никосии подожгли здание Российского центра науки и культуры, в него бросили коктейль Молотова. Об этом в среду сообщил руководитель учреждения Алина Радченко.

Сообщается, что произошло два сильных хлопка, после которых загорелись стена и крыша.

«Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — цитирует ТАСС Радченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип