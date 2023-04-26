В Иране убит один из лидеров Исламской Республики 26.04.2023, 16:25

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Аббас-Али Сулеймани

Погибший был доверенным лицом духовного лидера Ирана — аятоллы Хаменеи.

Иранский имам города Захедан и бывший представитель верховного лидера Ирана, аятолла Аббас-Али Сулеймани, был убит в результате вооруженной атаки в городе Бабольсер в провинции Мазендеран 26 апреля.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

Известно, что Сулеймани был убит в результате нападения в одном из отделений Национального банка города Бабольсер. Нападавший выхватил пистолет у охранника банка и расстрелял Сулеймани в упор. От полученных ран Сулеймани погиб, еще по меньшей мере 3 человека получили ранения.

«Мотив нападавшего пока не установлен, но предварительное расследование показывает, что это не был террористический акт», - заявил губернатор провинции Мазендаран Махмуд Хосейнипур.

Хосейнипур также подчеркнул, что нападавший не знал лично иранского священнослужителя.

Сулеймани вплоть до недавнего времени занимал должность представителя духовного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, в городе Кашан в провинции Исфахан (центр страны), а также в провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Исламской Республики).

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