В Иране убит один из лидеров Исламской Республики
- 26.04.2023, 16:25
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Погибший был доверенным лицом духовного лидера Ирана — аятоллы Хаменеи.
Иранский имам города Захедан и бывший представитель верховного лидера Ирана, аятолла Аббас-Али Сулеймани, был убит в результате вооруженной атаки в городе Бабольсер в провинции Мазендеран 26 апреля.
Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.
Известно, что Сулеймани был убит в результате нападения в одном из отделений Национального банка города Бабольсер. Нападавший выхватил пистолет у охранника банка и расстрелял Сулеймани в упор. От полученных ран Сулеймани погиб, еще по меньшей мере 3 человека получили ранения.
«Мотив нападавшего пока не установлен, но предварительное расследование показывает, что это не был террористический акт», - заявил губернатор провинции Мазендаран Махмуд Хосейнипур.
Хосейнипур также подчеркнул, что нападавший не знал лично иранского священнослужителя.
Сулеймани вплоть до недавнего времени занимал должность представителя духовного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, в городе Кашан в провинции Исфахан (центр страны), а также в провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Исламской Республики).