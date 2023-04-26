Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла 26.04.2023, 21:08

Из-за поддержки РПЦ российского вторжения в Украину.

Правительство Чехии внесло в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). Решение принято в связи с тем, что глава РПЦ поддерживает российское вторжение в Украину, пояснил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Он отметил, что патриарх Кирилл использует свое положение, чтобы оправдывать российскую агрессию в проповедях и других публичных выступлениях. «Гундяеву место в санкционном списке именно потому, что вера не может применяться для оправдания зверств, совершаемых российскими войсками в Украине. Учитывая частые публичные выступления этого человека, вся информация доступна в открытых источниках. Могу вас заверить, что пакет доказательств насчитывает более ста страниц», — подчеркнул Липавский.

Патриарх Кирилл стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список Чехии. Ограничения подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов. Также ему нельзя проводить любые финансовые операции через чешские структуры.

Ранее патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании, Канады и Австралии. Помимо этого ему запретили въезд в Литву. Еврокомиссия предлагала ввести ограничения против главы РПЦ на уровне ЕС, но инициатива была заблокирована Венгрией. В Чехии пообещали добиться того, чтобы предстоятель попал под санкции как можно большего количества стран.

Патриарх Кирилл с самого начала поддержал войну с Украиной. Во время общения с папой римским Франциском по видеосвязи он 20 минут по бумажке читал «аргументы», оправдывающие военные действия. В частности, предстоятель РПЦ пытался убедить главу Святого престола в том, что причиной вторжения стали «планы НАТО» включить Украину в альянс и уменьшить «подлетное время до Москвы» своих ракет.

Впоследствии патриарх Кирилл неоднократно оправдывал войну в своих проповедях. Среди прочего он утверждал, что Россия «миролюбивая держава», которая «не занимается военными авантюрами» и «никогда ни на кого не нападала», а только «защищала свои рубежи». Участникам боевых действий предстоятель говорил, что у них «не должно быть никаких сомнений в правильности избранного пути», и призывал их не бояться умирать на войне, поскольку такая жертва якобы «смывает все грехи».

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