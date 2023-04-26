Ученые создали робота-медузу, который может убрать мусор из океана, даже не касаясь его 26.04.2023, 21:22

Видео.

Люди часто вдохновляются природой для создания роботов или других разработок. На этот раз инженеры из Института интеллектуальных систем им. Макса Планка последовали примеру медуз и разработали робота, который поможет очистить океаны от мусора. Об этом пишет MC.today.

Робот размером с руку человека имеет шесть «лапок» с искусственными мышцами. Они двигаются вперед-назад, таким образом напоминая движения настоящей медузы.

Его маховые движения создают небольшое течение в воде, которое вытягивает мелкие частицы.

«Когда медуза плывет вверх, она может захватывать объекты на своем пути, создавая течения вокруг тела», – сказал автор работы. «Таким образом, она также может собирать питательные вещества. Наш робот также циркулирует вокруг себя. Эта функция полезна для сбора объектов, например частиц отходов. Затем он может транспортировать мусор на поверхность, где его можно переработать».

Робот двигается почти бесшумно и способен удерживать объекты без прямого контакта. Благодаря этому его можно использовать в более деликатных ситуациях или для уборки мусора на коралловых рифах. К примеру, робот-медуза может собирать мелкие биологические образцы из водоема. «При этом негативного влияния на окружающую среду нет. Взаимодействие с водными видами является мягким и почти бесшумным».

Также робот может поднимать предметы, хватая их своими «клешнями». Или даже работать вместе с другим роботом-медузой, таким образом поднимая на поверхность больший предмет, например маску (в видео).

У робота есть недостаток: он должен быть подключен к питанию через провод. Ученые уже работают над исправлением этой ситуации.

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