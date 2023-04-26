США внесли Беларусь в специальный список 26.04.2023, 22:58

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За узаконенное пиратство.

Офис торгового представителя США (USTR) включил Беларусь в список стран, находящихся под наблюдением за возможные нарушения прав интеллектуальной собственности, передает «Голос Америки».

Меры были приняты в связи с принятым в Беларуси законом, легализующим несанкционированное использование защищенных авторским правом произведений из стран, которые ввели санкции против Беларуси за поддержку развязанной Россией войны против Украины.

Специальный доклад USTR за 2023 год о защите прав интеллектуальной собственности (ИС) торговых партнеров США сохранил в силе приостановку обзора ситуации в Украине в сфере интеллектуальной собственности в связи с полномасштабным российским вторжением в эту страну.

Однако в докладе USTR в список стран, находящихся под наблюдением, была добавлена входящая в состав НАТО Болгария за неустранение недостатков в расследовании дел о пиратстве в Интернете.

Теперь в обычный список и в «приоритетный» список включены 29 стран, за которыми ведется наблюдение за нарушения и недостатки в соблюдении прав ИС. В этом году в приоритетном списке находятся семь стран: Китай, Чили, Аргентина, Индия, Индонезия, Россия и Венесуэла.

USTR отмечает, что Китай продолжает вносить поправки в патентное законодательство, закон об авторском праве и уголовное законодательство в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках торговой сделки, заключенной в 2020 году, но поясняет, что «темпы реформ, направленных на решение вопросов ИС, замедлились».

В докладе подчеркивается, что несмотря на то, что «правообладатели приветствовали некоторые позитивные изменения, они выражают обеспокоенность по поводу адекватности и эффективного осуществления этих мер», наряду с обеспокоенностью по поводу передачи технологий и торговых секретов, а также производства контрафактной продукции.

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