В РФ арестовали начальника бронетанковой службы 3 26.04.2023, 23:08

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За хищение двигателей для Т-90.

Суд в Ростове арестовал начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александра Денисова. 44-летний полковник обвиняется в хищении двигателей для танков Т-90, передает «Коммерсантъ».

Дело было возбуждено 28 марта, в этот же день военного задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Денисов и его подельники воровали двигатели В-92С2, предназначенные для установки на танки Т-90, с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Всего им удалось похитить семь штук. Сумма ущерба оценивается в 20,5 млн рублей. Имена сообщников полковника неизвестны.

Адвокат Денисова сообщил, что его подзащитный вину не признает, имеет большой военный опыт и «неоднократно находился» в зоне боевых действий в Украине. Тем не менее суд решил оставить обвиняемого под стражей до 28 мая, с учетом тяжести вменяемого ему преступления.

В феврале суд Нижнего Тагила приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего начальника управления капитального строительства «Уралвагонзавода» Дмитрия Богданова и его заместителя Владимира Савина. Их признали виновными в получении крупных взяток (статья 290 УК). По версии следствия, они требовали откаты при реализации контракта стоимостью 1,8 млрд рублей на строительство механосборочного цеха, который анонсировали как новейший комплекс для производства танков.

Ранее суд арестовал генерального директора таганрогского АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского по подозрению в мошенничестве на 15 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Это дочернее предприятие АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение», специализирующееся на производстве деталей для летательных и космических аппаратов. В январе в деле появился новый эпизод мошенничества на сумму 63 млн рублей. В связи с этим Масленскому, а также директору ООО «ТПК «Горизонт» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константину Слинько и начальнику 222 военного представительства Минобороны вменяется ущерб в размере 80 млн рублей.

Также за закупку неисправных систем защиты Крымского моста был арестован полковник Росгвардии Сергей Волков. Общий ущерб бюджету составил почти 400 млн рублей.

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