Байден пригрозил КНДР «концом режима» 27.04.2023, 3:12

Джо Байден

Режим закончится, если Северная Корея применит ядерное оружие.

Если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режим в КНДР закончится, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передает Fox News.

«Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников, или сторонников, или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия», — сказал Байден.

Лидеры во время встречи подписали соглашение, согласно которому США смогут пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее. Как отмечает Fox News, такая договоренность достигнута впервые более чем за 40 лет. Байден указал, что эта мера важна «перед лицом возросших угроз КНДР и вопиющего нарушения санкций США».

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