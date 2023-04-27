На авиаремонтном заводе в Санкт-Петербурге прогремели мощные взрывы 6 27.04.2023, 7:32

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Там сейчас находятся российские военные самолеты.

Вечером в среду, 26 апреля, в российском Санкт-Петербурге прогремело несколько взрывов, которые слышали в разных районах города.

Звуки взрывов слышали в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах.

Отмечается, что взрывы прогремели вблизи 20-го авиаремонтного завода, на котором сейчас находятся военные самолеты.

Как писал сайт Charter97.org, ранее в центре российского Белгорода прогремел мощный взрыв.

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