В Якутии произошел взрыв на газовой скважине
- 27.04.2023, 7:34
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Пострадали девять человек.
В Якутии на участке добычи газа в 6 км от села Таас-Юрях в Мирнинском районе произошел выброс газа с последующим возгоранием, в результате, по предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает управление МЧС по республике.
Сообщение о произошедшем в 1:35 27 апреля по местному времени (19:35 26 апреля по Минску) поступило в 6 утра (полночь по Минску). Всех пострадавших доставят в центральную районную больницу города Мирный, добавили в ведомстве.