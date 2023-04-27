Пригожин будет помогать разгромить Шойгу? 2 Игорь Эйдман

27.04.2023, 8:47

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Украинское наступление с надеждой ждут в России не только оппозиционеры.

Заинтересован в его успехе, например, Евгений Пригожин. Для него это единственная возможность посчитаться с врагами из руководства министерства обороны и обеспечить себе новые карьерные перспективы.

Пригожин уже подготовил себе алиби на случай украинского прорыва, заявив, что если бы ему дали хотя бы 200 000 бойцов, он победил бы в войне. После успешного украинского наступления, он сможет сказать, что так произошло только потому, что ему не дали развернуться, Россия проигрывает войну из-за бездарных генералов, но он способен переломить ситуацию.

После поражения «лампасов» у Пригожина появится шанс на то, что Путин схватится за него, как утопающий за соломинку, сделает на него ставку в войне. В этом случае Пригожин может стать министром обороны и фактически вторым лицом в государстве. А в случае российского успеха, который реабилитирует генералов в глазах Путина, они спокойно доедят кровавого повара и его ЧВК. Таким образом Пригожин будет, вероятно, только имитировать помощь армии в отражении украинского наступления, фактически работая против нее.

Также не заинтересованы в успехе министерства обороны так называемые «рассерженные патриоты» во главе со Стрелковым-Гиркиным. Они уже столько раз повторяли мантры о неизбежном поражении российской армии при таком руководстве, что любой ее возможный успех выставит их полными идиотами. Сторонники Гиркина в войсках тоже не заинтересованы спасать Шойгу от катастрофы.

Большинство силовиков и чиновников в тылу и на фронте мечтают о скорейшем прекращении войны, которая мешает им вести привычный образ жизни, сибаритствовать и спокойно обогащаться, вывозить деньги на запад, владеть собственностью, лечиться и учить там детей. Удачное отражение украинского наступления не привело бы к миру и отмене санкций, а вот скорое поражение российских войск создало бы условия для прекращения войны, краха Путина, восстановления нормальных отношений с Западом и привычного стиля жизни «элитариев». Большая часть российской верхушки также не мотивирована «костьми лечь» на пути украинских войск.

Таким образом, Россия встречает предстоящее украинское контрнаступление расколотой, а многие из тех, кто должен был бы ему противостоять, совершенно не мотивированы и вряд ли будут серьезно вкладываться в это. Исход противостояния в такой ситуации предсказуем.

Игорь Эйдман, Telegram

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