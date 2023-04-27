Литва ограничит работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью 27.04.2023, 10:00

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Ограничения могут ввести уже в конце года.

В Литве планируют ограничить въезд через два пункта пропуска на границе с Беларусью из-за того, что там нет рентгеновских аппаратов для поиска контрабанды. Погранпереходы будут работать только для легковых машин в дневное время суток. Об этом сообщил глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас, пишет Delfi.

Речь идет о пунктах пропуска «Твярячюс» и «Шумскас» на границе с Беларусью (сопредельные пункты — «Видзы» и «Лоша»). Поскольку они не оборудованы рентгеновскими аппаратами, там беспрепятственно проходит контрабанда сигарет, спрятанная в пустых грузовиках, объяснил Жвиронас.

По его словам, после реконструкции погранперехода «Медининкай» оба «проблемных пункта» будут пропускать только легковые автомобили и работать в дневное время суток.

— Это поможет предотвратить как коррупцию, так и контрабанду, — заявил руководитель департамента.

Он напомнил, что другие крупные погранпереходы работают круглосуточно:

— Если ночью действительно нужно, люди приедут, сделают рентген и проверят [транспорт].

Глава ведомства отметил, что закрытие пунктов для грузовиков возможно уже в конце этого года.

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