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Британская разведка: Россияне разместили на крышах ЗАЭС огневые точки

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  • 27.04.2023, 11:35
  • 1,266
Британская разведка: Россияне разместили на крышах ЗАЭС огневые точки

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Так, на спутниковых снимках за март видно, что российские войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных строений АЭС.

Британцы констатируют, что за год с момента захвата станции это первое известное свидетельство намерения оккупантов использовать здания реакторов при планировании тактической обороны.

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