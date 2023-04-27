Британская разведка: Россияне разместили на крышах ЗАЭС огневые точки

Британская разведка: Россияне разместили на крышах ЗАЭС огневые точки2
- 27.04.2023, 11:35
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Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ.
Оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.
Так, на спутниковых снимках за март видно, что российские войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных строений АЭС.
Британцы констатируют, что за год с момента захвата станции это первое известное свидетельство намерения оккупантов использовать здания реакторов при планировании тактической обороны.