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ВСУ ликвидировали оккупанта-меломана

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  • 27.04.2023, 12:53
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ВСУ ликвидировали оккупанта-меломана

Российский солдат потерял бдительность из-за музыки.

Украинские военные преподали урок захватчику, который позволил себе уж слишком расслабиться в условиях боевых действий, пишет New Voice.

Оператор разведывательного дрона Сил обороны заметил российского солдата, уединившегося среди руин здания.

Сидя под разрушенной стеной, он решил развлечь себя прослушиванием любимой музыки, приплясывая под ее ритм, из-за его утратил бдительность и слишком поздно обратил внимание на зависший над ним беспилотник.

Заметив угрозу, оккупант-меломан начал суетиться, поправляя автомат и застегивая ремень на каске, однако спастись от сброшенной на него гранаты все равно не успел.

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