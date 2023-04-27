Под Санкт-Петербургом произошел еще один взрыв 27.04.2023, 15:32

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Образовалась воронка диаметром шесть метров.

В пригороде российского Санкт-Петербурга вечером 26 апреля произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ. В результате образовалась воронка диаметром шесть метров. Об этом сообщают росСМИ.

Как пишет издание, эпицентр взрыва находился в 300 метрах от конноспортивного клуба. Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте, как стало известно журналистам 27 апреля, образовалась воронка диаметром шесть метров и полтора метра в глубину.

По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но на диверсию, как говорят эксперты, это не похоже, поскольку есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока причину определили как неустановленный предмет без осколков. СМИ пишут, что на месте нашли следы от закопанной бочки, ее остатки увезли специалисты для исследования.

По другой версии, в заброшенном здании мог рвануть снаряд времен ВОВ или же схрон черных копателей.

Следственный комитет РФ в Telegram подтвердил, что на территории ТЭЦ произошел взрыв неустановленного устройства и опубликовал видео с места происшествия.

Как ранее писал сайт Charter97.org, вечером в среду, 26 апреля, в российском Санкт-Петербурге прогремело несколько взрывов, которые слышали в разных районах города.

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