ВСУ раскрыли секрет САУ «Краб», на которые охотятся российские дроны
- 27.04.2023, 16:27
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Эти польские гаубицы имеют впечатляющие характеристики.
Вооруженные силы Украины рассказали об особенностях польской самоходной гаубицы (САУ) «Краб», которая стала настоящей мишенью для россиян на фронте из-за своих характеристик.
Украинский военный с позывным «Муза» подчеркнул, что оккупанты охотятся на «Крабы» с помощью своих дронов «Ланцет».
- Наибольшую опасность для этой САУ «Краб», как и для других средств артиллерийской борьбы, представляют именно «Ланцеты», - рассказал он.
По его словам, военные пытаются закрыть доступ к САУ специальной сеткой, которая делает невозможным попадание дронов.
Военные отметили, что в среднем залп «Крабов» составляет до 6 выстрелов в минуту - этого обычно достаточно для эффективных ударов по российским танкам. Преимущество польских «щипунов» - сочетание мобильности и маневренности, которые способна показать боевая машина, не теряя мощности выстрелов.
- Если мы говорим о скорости воспламенения боевой позиции, о скорости и точности выполнения боевых задач, о меткости, маневренности, то безусловно - это об этом экземпляре, - говорит «Муза».