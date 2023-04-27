ВСУ раскрыли секрет САУ «Краб», на которые охотятся российские дроны 27.04.2023, 16:27

4,620

Эти польские гаубицы имеют впечатляющие характеристики.

Вооруженные силы Украины рассказали об особенностях польской самоходной гаубицы (САУ) «Краб», которая стала настоящей мишенью для россиян на фронте из-за своих характеристик.

Украинский военный с позывным «Муза» подчеркнул, что оккупанты охотятся на «Крабы» с помощью своих дронов «Ланцет».

- Наибольшую опасность для этой САУ «Краб», как и для других средств артиллерийской борьбы, представляют именно «Ланцеты», - рассказал он.

По его словам, военные пытаются закрыть доступ к САУ специальной сеткой, которая делает невозможным попадание дронов.

Военные отметили, что в среднем залп «Крабов» составляет до 6 выстрелов в минуту - этого обычно достаточно для эффективных ударов по российским танкам. Преимущество польских «щипунов» - сочетание мобильности и маневренности, которые способна показать боевая машина, не теряя мощности выстрелов.

- Если мы говорим о скорости воспламенения боевой позиции, о скорости и точности выполнения боевых задач, о меткости, маневренности, то безусловно - это об этом экземпляре, - говорит «Муза».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».