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ВСУ раскрыли секрет САУ «Краб», на которые охотятся российские дроны

  • 27.04.2023, 16:27
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ВСУ раскрыли секрет САУ «Краб», на которые охотятся российские дроны

Эти польские гаубицы имеют впечатляющие характеристики.

Вооруженные силы Украины рассказали об особенностях польской самоходной гаубицы (САУ) «Краб», которая стала настоящей мишенью для россиян на фронте из-за своих характеристик.

Украинский военный с позывным «Муза» подчеркнул, что оккупанты охотятся на «Крабы» с помощью своих дронов «Ланцет».

- Наибольшую опасность для этой САУ «Краб», как и для других средств артиллерийской борьбы, представляют именно «Ланцеты», - рассказал он.

По его словам, военные пытаются закрыть доступ к САУ специальной сеткой, которая делает невозможным попадание дронов.

Военные отметили, что в среднем залп «Крабов» составляет до 6 выстрелов в минуту - этого обычно достаточно для эффективных ударов по российским танкам. Преимущество польских «щипунов» - сочетание мобильности и маневренности, которые способна показать боевая машина, не теряя мощности выстрелов.

- Если мы говорим о скорости воспламенения боевой позиции, о скорости и точности выполнения боевых задач, о меткости, маневренности, то безусловно - это об этом экземпляре, - говорит «Муза».

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