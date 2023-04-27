Россияне разместили ракетный комплекс «С-300» на границе с Украиной, но что-то пошло не так 3 27.04.2023, 16:58

4,494

ВСУ устроили яркое фаер-шоу.

Украинская армия подорвала российский зенитно-ракетный комплекс «С-300», который оккупанты разместили на границе. После подрыва началась детонация боекомплекта, которая стала причиной панического бегства россиян. Один из них снял взрывы и детонацию ракет на камеру мобильного телефона, после чего видео разошлось по российским Z-пабликам. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365», пишет dialog.ua.

В сообщении оккупанты рассказали, что находились на границе с Украиной. По всей вероятности, они вели обстрел населенных пунктов, поскольку по Харькову, Николаеву, Запорожью и Херсону регулярно прилетают российские ракеты ЗРК «С-300».

Оккупанты отмечают, что, выполнив работу, собирались уезжать и отлучились в туалет. В этот момент комплекс был подорван, после чего начались взрывы детонирующих боеприпасов.

- Прилет. В районе границы ребята из ПВО выполняли свою работу. И вот вроде работа выполнена, можно ехать дальше. Отошли, так сказать, по нужде, и тут же прилет по машине... - пишут оккупанты.