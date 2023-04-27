В РФ спрогнозировали обвал экспорта газа до минимума со времен Брежнева 2 27.04.2023, 17:51

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Коллаж: nv.ua

Назад в 1970-ые.

Отключив газ европейским странам в попытке «заморозить» некогда крупнейших клиентов «Газпрома», Россия лишилась ключевого рынка сбыта, замена которого в лучшем случае может занять десятилетия, пишет Finanz.

По итогам 2023 года экспорт российского газа снизится до 50 млрд кубометров - такой прогноз, как сообщают «Известия», дала комиссия по энергетике российского Госсовета, заседавшая в конце марта.

В прошлом году «Газпром» продал на внешние рынки 100 млрд кубов - минимальный объем с последних лет Советского союза. В этом же году, согласно прогнозу правительства, экспорт сожмется еще вдвое и станет рекордно низким с конца 1970х годов.

Так, в 1980-м, за два года до смерти генсека Леонида Брежнева, СССР прокачал за рубеж 54,8 млрд кубометров. В 1985-м это было уже 69,4 млрд кубов, а в современной истории России экспорт ни разу не падал ниже 110 млрд.

Обладая крупнейшими в мире запасами газа, Россия осталась без возможности его продавать. «Ситуация с экспортом у «Газпрома» катастрофическая», - сказал Reuters источник, близкий к компании

Чтобы решить проблему, Госсовет и правительство предлагают перейти к экспорту СПГ, построив 94 завода по сжижению газа к 2035 году. Но амбициозным планам едва ли суждено сбыться - из-за санкций Россия не может приобретать установки по сжижению газа, напоминает Чжи Синь Чон, директор по газовым рынкам Азии в S&P.

Поставки российского СПГ на мировые рынки в ближайшее десятилетие будут снижаться, а не расти, уверен он, а его доля упадет с 6,7% до 5%.

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