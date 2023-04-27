Московские аэропорты подверглись налету дронов 9 27.04.2023, 18:12

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БПЛА были замечены в Шереметьево и Домодедово.

Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов был замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьево, пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на пилота.

Командир воздушного судна уточнил, что инцидент произошел 22 апреля: беспилотник пролетел примерно в 120 метрах под его бортом, на высоте 600 метров от земли. Пилот решил продолжить полет во Владикавказ, где успешно приземлился. Сейчас полиция выясняет, кто запустил аппарат.

Похожий случай произошел в Домодедово. На подлете к аэропорту пилот «Боинга» авиакомпании NordStar заметил белый беспилотник. Самолет находился на высоте около 2000 метров, дрон летел ниже. Командир принял решение совершить посадку, как и планировалось. Рейс Уфа — Москва успешно сел в Домодедово. Запустившего дрон ищет полиция.

23 апреля вблизи города Электроугли Богородского округа Московской области упал украинский беспилотник самолетного типа UJ-22 Airborn, начиненный 17 кг взрывчатки С-4. Дрон летел с северо-восточной стороны, огибая Москву по полукругу, затем у него закончилось топливо.

27 апреля немецкая газета Bild написала, что упавший дрон должен был убить президента России Владимира Путина, который собирался посетить индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы. По данным издания, покушение организовали украинские спецслужбы.

Источник близкого к силовым структурам телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что с момента падения беспилотника в Подмосковье количество сообщений и происшествий с дронами увеличилось в разы. По его информации, крупные БПЛА самолетного типа видели в небе в районе Ступина, Серпухова, Пушкина, Старой Купавны и даже над МКАДом. Визуально они не отличаются от упавшего беспилотника: с двумя крыльями и серого (серебристого) цвета.

«Такое воздушное шоу с неопознанными и, по всей видимости, военными зарубежными БПЛА приводит ответственных за «воздушный щит» Москвы в истерику», — говорит собеседник Bild. При этом он отмечает, что ЧП случаются и с отечественными беспилотниками. Так, 25 апреля гражданские лица обнаружили в Можайском городском округе БПЛА самолетного типа. Оперативная группа установила, что это был принадлежащий Минобороны российский комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3», потерпевший крушение.

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