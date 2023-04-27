Литва требует немедленного освобождения Виктора Бабарико 27.04.2023, 19:11

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МИД Литвы выступил с заявлением.

Литовский МИД призвал немедленно освободить Виктора Бабарико и других политзаключенных в Беларуси.

«Крайне обеспокоены сообщениями о том, что бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико находится в больнице с возможными травмами, полученными в заключении. Мы требуем немедленного освобождения его и всех других политических заключенных. #FreeThemAll», — говорится в опубликованном в твиттер сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили о госпитализации Бабарико в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями в ночь с 24 на 25 апреля. Журналистам «Радыё Свабода» подтвердили в больнице, что Бабарико находится в хирургии. «Белсат» со ссылкой на источники сообщил, что Виктора Бабарико сегодня утром вывезли из новополоцкой больницы.

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