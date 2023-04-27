МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси 4 27.04.2023, 19:57

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Лукашистам обещают жесткий ответ.

27 апреля в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Беларуси в Литве, которому вручили решительную ноту протеста в связи с намерением ликвидировать общественное объединение литовцев из деревни Пелеса Gimtinė («Родина»).

По данным литовского МИД, 28 апреля состоится заседание Гродненского районного суда по рассмотрению дела о ликвидации организации пелесских литовцев. В ноте отмечается, что на такие действия Беларуси последует жесткий и принципиальный ответ, Литва поднимет этот вопрос в международных организациях.

Объединение работает с 1993 года на базе средней школы с литовским языком обучения в деревне Пелеса Вороновского района. Это первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев.

Иск о его ликвидации подало Главное управление юстиции Гродненского облисполкома. Судья – Юрий Корецкий.

Литовская школа в Пелесе действует с 1992 года. В прошлом году белорусские чиновники сообщили о ее закрытии. Ликвидировали обучение по-литовски и в другой белорусской школе.

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