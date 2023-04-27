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В Курганской области РФ бушуют крупные пожары

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  • 27.04.2023, 20:09
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В Курганской области РФ бушуют крупные пожары

Огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост».

27 апреля вокруг российского Кургана возникло сразу несколько пожаров, ситуация в ряде населенных пунктов «очень сложная», огонь перекинулся на жилые дома, сообщал губернатор Вадим Шумков.

В результате пожара погиб один человек, в столице региона объявлен режим ЧС.

По информации губернатора, огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост». В то же время в деревне Логоушка горят 40 строений.

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