В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
- 27.04.2023, 22:01
Первый дивизион заступил на дежурство 23 апреля.
В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.
«Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!», - отметил Олещук.
При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, который начал защищать небо Украины.