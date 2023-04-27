В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot 27.04.2023, 22:01

Первый дивизион заступил на дежурство 23 апреля.

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

«Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!», - отметил Олещук.

При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, который начал защищать небо Украины.

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