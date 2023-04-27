В Испанию пришла африканская жара 2 27.04.2023, 22:52

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В стране рекордные для апреля 38,7°C.

Метеорологическая служба Испании в четверг зарегистрировала рекордно высокую для апреля температуру. После 5 вечера по местному времени воздух в районе аэропорта Кордовы на юге страны прогрелся до 38,7°C (Кордова и без того считается самым жарким городом Европы), пишет ВВС.

В этом году апрель в Испании вообще выдался на редкость жарким, в среднем температура там на 10−15 градусов выше обычной для этого времени. Специалисты объясняют это приходом горячего воздуха из Африки, после чего наступило безветрие, и жара лишь усиливалась.

«Это ненормально, температура воздуха в этом году полностью вышла из-под контроля», — заявил в интервью BBC представитель метеослужбы Испании Каэтано Торрес.

В связи с небывалой жарой школы в Испании вынуждены менять расписание, поезда метро в Мадриде стали ходить чаще, чтобы люди не слишком долго ждали на раскаленных платформах, а общественные бассейны в этом году будут открыты на месяц раньше обычного, чтобы народ мог там охладиться.

Аномальные температуры, которые регистрируются на этой неделе в Испании, метеорологи объясняют сочетанием нескольких факторов.

Жаркая погода, которая стоит в Северной Африке, толкает волну жары в Европу. Одновременно область высокого давления над Иберийским полуостровом и, как результат, безоблачное небо позволяют солнечным лучам беспрепятственно нагревать почву, которая уже пересохла и не может снижать жару за счет испарений.

Действительно, нынешней волне жары предшествовала затяжная засуха во многих районах Испании. К примеру, водохранилища в бассейне реки Гвадалквивир заполнены лишь на 25%.

В совокупности все это грозит сильными и преждевременными для апреля лесными пожарами, причем в зоне риска находятся обширные территории. В прошлом году Испания больше всех европейских стран пострадала от таких пожаров.

Разумеется, многие ученые спешат отнести это на счет глобального потепления.

«Мы уже знаем, что 2022-й год был вторым самым теплым годом в обозримой истории Европы, — заявила в интервью BBC Саманта Берджесс из Службы изменения климата ЕС „Коперник“. — Европа нагревается в два раза быстрее общемировых темпов, а чем выше уровень нагрева, тем больше вероятность природных катаклизмов, включая экстремальную жару».

Помимо негативного влияния на людей, особенно представителей групп риска, в которые входят пожилые люди и совсем маленькие дети, жара плохо сказывается на сельском хозяйстве. Многие испанские фермеры жалуются, что отсутствие дождей может привести к гибели урожая, и власти в Мадриде уже обратились в Евросоюз за финансовой помощью.

Некоторые землевладельцы, исходя из неблагоприятных погодных условий, вообще отказались вести посевную, чтобы не тратить средства впустую, и это может заметно сказаться на поставках продовольствия по всей Европе.

Жара, охватившая Испанию, — вовсе не изолированное явление. В первые месяцы года во многих странах мира были побиты температурные рекорды (Британия с ее необычно холодным апрелем не в счет).

В первый же день 2023-го года сразу восемь стран в Центральной и Восточной Европе установили январские рекорды высоких температур.

Бьет рекорды и Азия: на северо-западе Таиланда 15 апреля было зафиксировано 45,4°C, в Лаосе температура достигла 42,7 градуса по Цельсию. В столице Бангладеш Дакке было отмечено 40 °C — это рекорд последних 58 лет.

Еще одним фактором, способным в ближайшие месяцы повлиять на погоду в глобальном масштабе, считается эффект Эль-Ниньо, то есть колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Если температура у поверхности океана у берегов Перу начнет повышаться, то 2024-й год может войти в историю как самый теплый, а это значит, что нужно опасаться многочисленных и сильных ураганов, лесных пожаров и наводнений.

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