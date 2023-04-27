В Польше показали видео вербовки курьеров для перевозки мигрантов 27.04.2023, 23:44

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Процедура контролируется белорусскими службами.

В распоряжение польских пограничников попал видеоролик для вербовки водителей на перевозку нелегальных мигрантов от белорусско-польской границы до Германии. В Погранслужбе Польши считают, что это еще одно доказательство того, что организаторами миграционного коридора являются белорусские силовики.

«Еще раз подтвердилось, что вся процедура незаконного пересечения польско-белорусской границы искусственно создается и контролируется белорусскими службами и сотрудничающими с ними преступными группировками», — заявляет ведомство.

Там отмечают, что из-за эффективной работы польских пограничников преступные группы, занимающиеся переправкой людей через границу и транспортировкой их в Западную Европу, вынуждены искать новые методы, чтобы выполнять заказы. В частности, людей вербуют в социальных сетях, в группах, где иностранцы ищут работу в Польше. Судя по всему, именно через подобную группу польские пограничники получили вербовочное видео.

Ролик имеет своего рода обучающий характер. В нем неизвестный человек (в кадре только его руки в перчатках) с измененным голосом объясняет, как курьеры должны выполнять свою работу: забираешь людей в назначенной точке у границы в районе Белостока, везешь через всю Польшу и высаживаешь в указанной точке на границе Германии, при посадке и высадке для отчета присылаешь фото пассажиров, скидываешь геолокацию, иначе никто не получит зарплату.

Вербовщик подчеркивает, что работа незаконная, пассажиры — нелегалы без документов. За одного перевезенного человека водителю обещают 500−700 евро, но возить можно не меньше чем по пять мигрантов.

«Организаторы и белорусские службы получают от этого прибыль. В своей деятельности они становятся все более решительными. Они передвигаются на нескольких автомобилях, нередко их ведет так называемый „чистый“ автомобиль, едут на высокой скорости, игнорируют правила дорожного движения и не подчиняются сигналам об остановке. В последнее время произошел ряд опасных ситуаций, когда, скрываясь от контроля, они теряли управление автомобилями и вылетали с проезжей части. Были случаи, когда водители автомобилей с нелегальными мигрантами ездили без прав или под воздействием наркотиков», — рассказывают в польском пограничном ведомстве.

Только Подляское отделение Погранслужбы с начала 2023 года задержало 249 человек, причастных к нелегальной миграции (речь в основном о водителях), и 88 организаторов этого процесса. Курьеров-водителей задерживают каждый день.

Ведомство подчеркивает, что перевозчикам мигрантов грозит до 8 лет лишения свободы за пособничество в незаконном пересечении границы. Кроме того, в отношении всех иностранных граждан, которые законно живут в Польше и были задержаны за участие в нелегальной миграции, возбуждается административное производство с целью их выдворения обратно в страну гражданства с запретом въезда в страны Шенгенской зоны на 5−10 лет.

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