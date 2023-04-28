Ученые вырастили рис в марсианской почве 28.04.2023, 8:49

Исследователи в эксперименте использовали три сорта риса.

Международная группа исследователей проверила возможность выращивать рис на Марсе. Анализ показал, что хотя реголит и представляет суровую среду для роста растения, этот злак можно приспособить к особенностям почвы на Красной планете, управляя генами, связанными со стрессом, пишет «Хайтек».

Исследователи смоделировали марсианский грунт, используя богатую базальтом почву, добытую в пустыне Мохаве на юго-западе США. Эта модель известна под названием Mojave Mars Simulant (MMS). Она разработана специалистами НАСА и Лаборатории реактивного движения и в высокой степени воспроизводит особенности марсианского реголита, богатого токсичными солями хлорной кислоты (перхлоратами).

Исследователи использовали три сорта риса — один дикий вид и два варианта с генетическими мутациями, которые помогают растению лучше реагировать на стресс, такой как засуха, нехватка сахара или засоление. Ученые выращивали каждый вид риса в обычной горшечной смеси, почве MMS и их смеси.

Анализ показал, что генетически модифицированные сорта риса могут выживать даже в условиях чистого марсианского грунта (MMS). Но в этих условиях растения не были такими развитыми, как выращенные в горшечной почве и гибридной смеси. При этом замена всего четверти MMS на горшечную смесь приводила к улучшению развития риса.

Исследователи также установили, что 3 г перхлоратов на 1 кг почвы — предельная концентрация солей, выше которой растения не выживают. При этом гибридные виды в отличие от дикого риса могут расти в почве с концентрацией солей выше 1 г/кг. Исследователи продолжат работу, чтобы проверить способность растений выживать в других аналогах марсианской почвы, а также попытаться создать гибриды, устойчивые к большим уровням соли.

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